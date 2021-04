Tra Unieuro e OraSì è stata partita vera: test ad alta intensità, passa Ravenna 93 a 92

All’Unieuro Arena è stata partita vera, con le due squadre che non si sono risparmiate e si sono rincorse fino alla fine

Amichevole infrasettimanale per la Pallacanestro 2.015 che, in attesa di concludere la regular season nella gara di domenica contro San Severo, ha affrontato l’OraSì Basket Ravenna all’Unieuro Arena. È stata una gara giocata ad alta intenistà, nella quale i biancorossi, privi di Rush tenuto precauzionalmente a riposo, hanno trovato in Bruttini e Bolpin i migliori marcatori (rispettivamente 20 e 18 punti).

Per l’OraSì prova super del capitano Alberto Chiumenti, autore di 26 punti, in evidenza anche Cinciarini (16) e Oxilia (15) che nel finale ha messo canestri importanti. I biancorossi torneranno ad allenarsi mercoledì, a tre giorni dalla partenza per l’ultima trasferta della regular season che li vedrà impegnati contro San Severo.

Il tabellino della gara

Unieuro Forlì – OraSì Ravenna 92-93 (27-32; 46-54; 65-71)

Unieuro Forlì: Bruttini 20, Giachetti 4, Bolpin 18, Landi 9, Natali 15, Rodriguez 14, Roderick 12, Campori, Babacar, Dilas, Rush NE, Bandini NE. All: Dell’Agnello.

OraSì Ravenna: Rebec 5, Cinciarini 16, Chiumenti 26, Denegri 12, Venuto 6, Oxilia 15, Simioni 4, Givens 9. All: Cancellieri.