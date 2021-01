Tre mesi fa l'ultimo allenamento tutti insieme: i Baskers si ritrovano al PalaRicci

Da lunedì riprenderanno l’attività in palestra agli ordini dello staff tecnico e del preparatore fisico. Il tutto ovviamente nel massimo rispetto dei vigenti protocolli sanitari (in primis un tampone negativo entro le 72 ore precedenti)

In merito alle recenti delibere della Fip ed a caduta direttive del Comitato regionale Emilia Romagna anche i Baskérs Forlimpopoli (iscritti al campionato di C Silver) da lunedì riprenderanno l’attività in palestra agli ordini dello staff tecnico e del preparatore fisico. Il tutto ovviamente nel massimo rispetto dei vigenti protocolli sanitari (in primis un tampone negativo entro le 72 ore precedenti) ed anche in attesa da Bologna di conoscere nei dettagli le modalità di un’eventuale partenza del campionato e del protocollo sanitario inerente alla gestione delle gare, comunque non precedente alla data del 7 marzo.



Ad oltre tre mesi dall’ultimo allenamento ed alla vigilia dell’inizio del campionato, originariamente previsto per il 24 ottobre, i ragazzi di coach Alessio Agnoletti si ritrovano sulle tavole del PalaPicci per rimettersi in moto dopo l’ennesimo e forzato periodo d’inattività. Nel contempo, sempre nel pieno rispetto dei relativi regolamenti, riprendono ad allenarsi in palestra anche le annate giovanili 2005/2006 (under 16) agli ordini di coach Mathias Gollinucci ed i 2007/2008 (under 14) guidati da Edo Guardigli.