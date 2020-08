Triangolare di calcio in memoria dell'agente della PolStrada di Rocca Gianluca Di Bartolomeo

A 5 anni dalla scomparsa di Gianluca Di Bartolomeo, in servizio alla Polstrada di Rocca San Casciano a ricordo della sua memoria la Rocchiggiana calcio organizza il "Quinto Memorial Diba", triangolare di calcio che si giocherà al campo sportivo comunale di Rocca San Casciano venerdi 25 settembre dalle 19. Tutte le edizioni precedenti sono state giocate a Rocca tranne lo scorso anno che si giocò a Faenza. Gianluca era anche arbitro di calcio dell'Aia di Faenza. Al torneo parteciperanno una selezione della Rocchiggiana Calcio, una delle forze dell'Ordine e una degli arbitri di calcio di Faenza. Naturalmente distanziamento e rispetto di tutte le normative in vigore per il Covid 19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.