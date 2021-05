Triathlon, super prestazione di Mattia Ceccarelli al Challenge Riccione: podio sfiorato

Domenica non è stata solo la Festa della Mamma, ma una giornata all’insegna di grandi appuntamenti sportivi. Partendo dal mondo professionistico, e in particolare dalla mondo del triathlon, da Riccione rimbalza molto forte il nome di Mattia Ceccarelli che ha difeso con una prestazione di alto livello la vittoria del 2019 al Challenge Riccione (1.9 - 90 - 21K) edizione 2021. Il Covid-19 aveva ostacolato l’organizzazione dell’edizione 2020, ma non ha fermato quella del 2021, che ha visto ai nastri di partenza atleti di rilievo internazionale come Sebastian Kienle, Thomas Steger, Giulio Molinari, oltre che lo stesso Ceccarelli.

Ceccarelli, in forze al team Overcome Triathlon, ha ottenuto un quarto posto di grande rilievo, a soli 40 secondi dal terzo posto occupato proprio da Sebastian Kienle. L’atleta forlivese ha vissuto da protagonista tutta la gara, uscendo in testa dal nuoto e mantenendo le posizioni di testa con la seconda miglior bici assoluta. Come spesso accade nelle gare su queste distanze, la classifica finale è stata determinata dalla frazione di corsa, dove l’atleta romagnolo ha pagato qualche minuto rispetto ai concorrenti per la vittoria finale. La bellissima prestazione dà tanta fiducia per il proseguo della stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti di rilievo.

Foto di Nicola Frassineti