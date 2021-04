Trofeo città di Meldola: il grande ciclismo torna per promuovere le bellezze romagnole

Una gara suggestiva e molto impegnativa con partenza e arrivo a Meldola. Al via sono attesi 38 team, tra cui la Nazionale U23

Domenica 18 aprile si svolgerà il Trofeo Città di Meldola, gara ciclistica per Elite e Under 23 con partenza e arrivo a Meldola.

Il ciclismo U23 torna così sulle strade del Comune di Meldola per promuovere le bellezze dell’entroterra romagnolo con una gara suggestiva e molto impegnativa, che darà linfa al calendario dei più talentuosi giovani ciclisti italiani. Al via sono attesi 38 team, tra cui i migliori team italiani, la Nazionale U23 e tre formazioni straniere di assoluto valore: Hagens Berman Axeon (guidata da Axel Merckx), Holdsworth Zappi e VC Mendrisio.

Con partenza e arrivo a Meldola, da Piazza Felice Orsini a via Cavour, la gara si svilupperà su un percorso di 145,2 km con quasi 2.400 metri di dislivello. Dopo il primo circuito di 5,2 km a Meldola da ripetersi 8 volte, la corsa andrà ad affrontare per cinque volte la salita che porta al borgo di Teodorano (salita di 4,5 km, pendenza media 5,6%, max 8%), percorrendo più volte un secondo circuito di 20,8 km prima del traguardo. Dall’ultimo passaggio ai 329 metri di altitudine di Teodorano mancheranno 14 chilometri all’arrivo. La partenza è in programma alle ore 14, mentre il traguardo è previsto indicativamente tra le 17.15 e le 17.40.