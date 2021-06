Automobilismo, torna la Predappio-Rocca delle Caminate: centinaia di concorrenti al via

Cresce l'attesa in vista della disputa di un evento automobilistico molto amato non solo in Romagna, ma anche a livello nazionale: la salita Predappio-Rocca delle Caminate, che avrà luogo in versione Slalom domenica prossima, con l'organizzazione della Scuderia Brm e del Racing Team Le Fonti. La macchina organizzativa in questi giorni sta girando al massimo, con la piena collaborazione dell'amministrazione comunale di Predappio e della Provincia di Forlì-Cesena, i cui operatori hanno provveduto al taglio dell'erba a lato dei due chilometri e seicento metri del percorso.

La manifestazione inaugurerà la Coppa Romagna Slalom, Trofeo Nos, il cui calendario prevede quattro appuntamenti tutti nel territorio forlivese, anche se ci si augura che a fine stagione si possa aggiungere almeno un altro evento. In base alla disposizioni prefettizie in tema Covid, saranno ammessi non più di mille spettatori, fra l'altro non paganti, con l'immancabile corollario di sicurezza, che include distanziamento e uso delle mascherine da parte di tutti.

Saranno di supporto all'organizzazione i cronometristi della Ficr, sezione di Forlì e i volontari della locale Protezione Civile, oltre alle forze dell'ordine. Sono previsti circa un centinaio di partecipanti, provenienti da tutta Italia. Questo il programma, tutto concentrato nella giornata domenicale: dalle 8.30 alle 9.45 verifiche tecnico/sportive nel piazzale ex Foro Boario, sede anche del Paddock; dalle 10 alle 10.15 briefing con commissari di percorso e piloti; alle 10.40 ricognizione del percorso; alle 11.45 prima manche; alle 13 pausa pranzo; alle 14.15 seconda manche; alle 15.30 terza manche; e alle 17.30 premiazioni sempre presso l'ex Foro Boario,Piazzale Isonzo.