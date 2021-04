Turno di recupero infrasettimanale per i Baskers con trasferta a Santarcangelo

Reduci dal secondo turno di riposo accordato dal calendario, gli imbattuti Baskérs Forlimpopoli tornano in campo per l’insolito turno infrasettimale di mercoledì (palla a due alle 20.30, dirigono Forni e Puliti) nella gara valida come recupero della terza d’andata non disputata l’ormai lontano 27 marzo, sfidando i padroni di casa degli Angels Santarcangelo. Sotto i riflettori del PalaSgr si affrontano le due squadre più in forma del momento e che ambiranno, a meno di clamorosi rovesci, a guardare tutti dall’alto al termine di questa prima fase. I ragazzi guidati dal navigato coach Gabriele Ceccarelli (dopo Rimini e Ravenna, ha guidato Montegranaro dalla B alla A2, poi ancora due stagioni Piacenza nella seconda serie) hanno ceduto il passo solo a S.Lazzaro nella gara d’esordio e vantano un roster di primissimo ordine, ricco di atleti che per anni si sono destreggiati in categorie superiori.

Mentre i vari Frigoli, Pesaresi (ottimo tiratore di striscia, in dubbio per un problema alla caviglia) ed il nazionale 2004 Scarponi (12,5 ppg), di rientro dall’esperienza a Roma con la Stella Azzurra garantiscono la spinta propulsiva, troviamo nel gioco interno l’enorme potenziale dei clementini: Fusco, Polverelli e Gamberini (13 punti ad allacciata), risultano nel complesso lunghi per ben altri palcoscenici, cui il recente infortunato Buzzone dava come cambio minuti di buona qualità. Nel derby di Romagna, con i locali che vantano al momento il miglior attacco del girone B contro gli artusiani top difesa del lotto, saranno in palio due punti importanti nell’eventuale lotta playoff, con i Baskérs pronti ad affrontare il girone di ritorno disputando tre match su quattro al PalaPicci.