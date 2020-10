Un allenamento speciale: il Gaetano Scirea vola alto con Gianmarco Tamberi

Non ha mai nascosto la sua passione per la palla a spicchi. Approfittando di due giorni di test fisici al Fisiology Center di Forlì, mercoledì pomeriggio è salito sul "balcone della Romagna" per sostenere un allenamento con i ragazzi del Gaetano Scirea. Agli ordini di coach Emiliano Solfrizzi si è allenato Gianmarco Tamberi, primatista italiano, campione europeo e mondiale di salto in alto. Nel 2016, dopo aver vinto il mondiale, volò negli Stati Uniti, seguendo gli Houston Rockets. E nell'occasione conobbe James Harden da vicino. Nel 2017 aveva coronato il sogno di giocare a pallacanestro con la Serie A, partecipando nel memorial Bertolazzi, con la casacca del Soundreef Siena contro i The Flexx Pistoia. "Gimbo" non sfigurò, tutt'altro che corpo estraneo nel roster.

In passato ha giocato nelle giovanili tra Osimo e Ancona, prima di cimentarsi nel salto in alto. L'anno dopo venne chiamato dalla Lega Basket come testimonial della Supercoppa che si disputò a Brescia. Nel 2019 comparsata sul parquet dell'Urania Basket Milano. Nello stesso anno in Romagna aveva dimostrato le sue doti partecipando ad un torneo benefico 3x3 organizzato assieme agli amici e atleti. E mercoledì l'allenamento con i bianconeri al Palacolombarone. Una carica di energia e simpatia per Solfrizzi & co in vista del primo appuntamento di campionato: sabato alle 18.30 il Gaetano Scirea ospiterà il Granarolo Basket.