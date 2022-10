Un forlivese si è laureato campione Italiano di bocce sportive

Il forlivese Armando Tuzii in finale a Perugia si è laureato Campione Italiano di bocce sportive. Armando fa parte della squadra e associazione sportiva che ha in concessione d’uso la bocciofila di via Ribolle presso il Parco Incontro. Porge le sue congratulazioni Albert Bentivogli, consigliere comunale Lega: "Forlì ha tanti campioni negli sport meno sotto i riflettori. Un patrimonio del ricco panorama sportivo della nostra città. Grazie Armando di portare il nome della nostra città in giro per la nazione".