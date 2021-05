"Un giro nel Giro", da Santa Sofia il via alla pedalata amatoriale con Maurizio Fondriest e Alessandro Ballan

Partirà giovedì da Santa Sofia "Un giro nel Giro", la pedalata amatoriale insieme ai fuoriclasse e storici testimonial di Banca Mediolanum (sponsor ufficiale dal 2003 del Giro d'Italia) Maurizio Fondriest e Alessandro Ballan. Grazie all’organizzazione di Daniele Dini, family banker di Banca Mediolanum, il gruppo in Maglia Azzurra partirà insieme ai testimonial giovedì alle 11:40 da piazza Giacomo Matteotti in direzione del traguardo di Bagno di Romagna.

Per potere partecipare alle pedalate sarà necessario presentare un tampone negativo eseguito entro le 72 ore precedenti all’evento. L’emergenza sanitaria ha reso ancor più grave la situazione delle famiglie che vivono difficoltà economiche già prima dell’epidemia di Covid-19: di fronte all’emergere di nuovi bisogni occorre potenziare gli aiuti. Per questo motivo, fino al 31 dicembre, Fondazione Mediolanum Onlus si impegna con la raccolta fondi “Fermiamo la povertà” insieme a Fondazione L’Albero della Vita, Comunità di Sant’Egidio e Opera San Francesco per i Poveri, per distribuire generi alimentari, vestiario e kit sanitari alle famiglie e supportare l’apprendimento e la didattica dei minori che la pandemia ha messo a serio rischio di abbandono scolastico. Con il contributo di verranno garantiti sostegno alimentare e scolastico, assistenza sanitaria e supporto psicologico a 770 bambini e famiglie in situazione di fragilità economica.