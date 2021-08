Un Memorial Sirotti ai tempi del Covid, capienza del Morgagni al 50%: la prevendita dei biglietti

Il giorno dell’evento il botteghino aprirà alle ore 19.30 e non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti che saranno in vendita da lunedì presso il Centro Coordinamento Cesena

Il Forlì calcio si prepara al Memorial Silver Sirotti. Nel rispetto dell’ultimo DPCM sarà consentito l'ingresso al 50% della capienza massima autorizzata, fa sapere il club occupando il proprio posto indicato sul biglietto, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontale che laterale di almeno 1 metro. I galletti ospiteranno il Cesena mercoledì 18 agosto alle ore 20:45.

L'acquisto dei tagliandi per i settori Tribuna e Gradinata sarà possibile in prevendita nelle giornate di lunedì 16 agosto e martedì 17 agosto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nella segreteria dello Stadio Morgagni.

Il giorno dell’evento il botteghino aprirà alle ore 19.30 e non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti che saranno in vendita da lunedì presso il Centro Coordinamento Cesena. Prezzi: gradinata/gradinata ospite 5 euro; tribuna unica 10 euro, tribuna unica ridotta (donne, over 65, bambini, settore giovanile) 8 euro. Non sono previsti accrediti e non valgono gli abbonamenti.

Ad ogni biglietto corrisponderà un posto assegnato, che dovrà essere rigorosamente occupato dal proprio titolare nel rispetto dell'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Per accedere alla struttura c’è l’obbligo di Green Pass, tampone negativo con validità 48 ore o certificato di accertata guarigione dal Covid che saranno controllati, dal personale autorizzato, prima di accedere all’impianto.

Il Forlì F.C. chiede la massima collaborazione ai propri tifosi nel rispettare tutte le indicazioni contro il Covid-19 e invita i sostenitori biancorossi ad osservare rigorosamente tutte le misure precauzionali, ad indossare la mascherina protettiva negli spazi comuni e ad evitare qualsiasi tipo di assembramento sia all'interno che all'esterno dello stadio.