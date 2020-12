Un regalo di Natale inatteso: la Poderi dal Nespoli nella Champions League del softball

Un regalo di Natale inatteso. La Poderi Dal Nespoli Softball Forlì rappresenterà l’Italia alla “Women’s European Premiere Cup” 2021, ovvero la Champions League del softball. Venerdì il Consiglio Federale della Federazione Italiana Baseball e Softball ha deliberato che sarà Forlì a rappresentare l’Italia alla Coppa Campioni di softball del 2021. La Poderi dal Nespoli risulta essere la squadra con il miglior piazzamento nel 2019, nonostante “solamente” il terzo posto in classifica finale.



Infatti, il Campione d’Italia 2019, lo Specchiasol Bussolengo, ritirato per la stagione 2021, ha lasciato il suo posto in Premiere Cup. L’argento 2019 risulta essere il Campione d’Italia 2020, il Bollate Softball 1969, anche club Campione Europeo del 2019 e per questo già qualificato tra le 10 squadre partecipanti. "Per Natale abbiamo ricevuto un regalo inaspettato: un posto tra le grandi alla più prestigiosa manifestazione europea", commenta il presidente del club forlivese Giovanni Bombacci. La prossima edizione della Coppa dei Campioni si svolgerà in Italia, a Buttrio, in provincia di Udine, dal 16 al 21 agosto 2021.



Forlì accede alla prestigiosa manifestazione dopo due anni di assenza. L’ultima partecipazione per la squadra romagnola alla Premiere Cup risale al 2018, edizione ospitata proprio a Forlì, in cui la Poderi dal Nespoli conquistò il bronzo di fronte al pubblico amico. Nel Palmares di Forlì degli ultimi vent’anni troviamo 3 Coppe dei Campioni, l’ultima quella vinta nel 2007, 6 Coppe delle Coppe, 4 Scudetti Italiani e ben 9 Coppe Italia.