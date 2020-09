Un weekend a tutto rally per il Racing Team Le Fonti

E' in arrivo un weekend ricco di competizioni per il Racing Team Le Fonti. Andrea Succi e Fabio Graffieti saranno al via della gara di Campionato Italiano valida anche come prima del Raceday Rally Terra. La gara, che Succi e Graffieti affronteranno a bordo della performante Skoda Fabia R5 di Bianchi Rally Team, si disputerà domenica: partirà dal centro di Cingoli e sarà articolata in sei le prove speciali in programma per un totale di 65 chilometri sugli sterrati marchigiani veloci e tecnici, novanta gli equipaggi al via di 34 della categoria regina R5.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Franco Ricciardi e Erica Ranalli saranno invece impegnati a Bassano per il terzo atto dell'International Rally Cup a bordo della piccola ma pepata Peugeot 208 in configurazione R2B, classe regina delle due ruote motrici messa a disposizione da FG Racing. Quello di Bassano è un rally su asfalto molto impegnativo, con 137 equipaggi al via, di cui venti della classe R2B. Sono in programma sei prove speciali, sulla distanza totale di 100 chilometri, fra cui anche la mitica "Valstagna" considerata "L'Università dei Rally".