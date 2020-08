Una Poderi dal Nespoli imbattuta ipoteca il passaggio alla post-season da capolista

Sesto sweep consecutivo e 12 vittoria della Poderi dal Nespoli nell’anticipo della terza giornata del girone di ritorno, le romagnole si sono imposte in terra emiliana nel doppio incontro che le vedeva opposte alla formazione del Collecchio, 4-6 e 4-11 (al 6 inning) i risultati delle due gare. In classifica la Poderi mantiene solitaria la vetta ed ora una vittoria nelle prossime sei gare darebbe alle forlivesi (se ce ne fosse la necessità) la certezza matematica del passaggio alla post season al primo posto del girone.

La formula 2020 prevede che adesso si giochi un secondo girone di andata per definire i piazzamenti della post season, detto di Forlì la formazione delle Blue Girls Bologna con tre gare di vantaggio sulla Sestese hanno ipotecato il secondo posto del girone, mentre la Sestese vista la doppio vittoria, nel precedente turno di campionato, ottenuta contro il Collecchio sembra ormai destinata alla terza piazza del girone che comunque da l’accesso alla fase di spareggio contro la seconda classificata del Girone “A”, posizione ancora aperta almeno fra due contendenti la prima piazza Bollate e Saronno che segue ad una gara dalle milanesi.

Tornando alle gare di martedì scorso in gara 1 fino al 6 inning la gara è stata un monologo delle romagnole, Cacciamani in pedana non concedeva nulla alle avversarie 10 strike out nei primi 5 inning, l’attacco forlivese passa subito al primo inning con due out il singolo di Ricchi e i doppi di Cacciamani e Onofri C. portano a casa i primi due punti, segue un altro punto di Mambelli al secondo inning. Al terzo inning il primo fuori campo da due punti di Ricchi vale il 0-5 parziale. Dopo due inning a zero punti al sesto inning il sesto punto delle forlivesi con Mambelli (singolo) spinta a casa dal triplo di Grifagno, per il 0-6.

Nella parte bassa della sesta ripresa il manager Brusa manda in pedana, come nei precedenti incontri, Banchelli ma la toscana, appena entrata, concede 4 valide consecutive, a cui si aggiunge un errore della difesa per 4 punti delle emiliane, nonostante questo Banchelli riprende in mano la partita e chiude la ripresa con due strike out. Sul 4-6 all’ultima ripresa ritorna in pedana Cacciamani che chiude la gara con due strike out. Risultato finale 4-6 per le forlivesi della Poderi dal Nespoli.

Nei numeri la gara : Poderi 6 punti, 11 batture valide (2 doppi 1 triplo 1 HR) 2 errori Collecchio : 4 punti 6 valide 3 errori.

Gara 2 la gara si condensa tutto in un inning il terzo con 7 punti a tabellone per il Forlì. In pedana per le romagnole inizia Carlotta Onofri opposta a Arianna Lori. Al primo attacco Forlì segna subito con un HR da 1 unto, il secondo della giornata, di Ricchi. Il Collecchio pareggia subito con basi piena una palla persa vale il punto del pareggio 1-1. Al terzo inning, come anticipato, la svolta 6 valide 2 HR da 3 punti ciascuno di Cacciamani e Banchelli più il punto di Carlotta Onofri che ruba casa su bunt della sorella Veronica portano il punteggio sul 1-8 per le forlivesi. Al quinto inning Collecchio segna due punti 3-9 il parziale. Nella ripresa successiva la sesta la Poderi ristabilisce le distanze e segna anch’essa due punti per il 3-11. Nella parte dell’inning Banchelli concede due valide ed il manager Brusa chiama Cacciamani a chiudere, entra un punto per scelta difesa ma con due strike out consecutivi si chiude l’incontro alla sesta ripresa per manifesta sul punteggio di 11-4 per la Poderi dal Nespoli.

Quattro fuoricampo in una gara e cinque nelle due gare non sono una cosa consueta nel softball, due HR da parte di Ricchi, due HR da Cacciamani ed uno da Banchelli, sono l’espressione di un attacco che sta viaggiando con una media battuta superiore ai .400 finora la più alta della Serie A1 anche guardando il girone “A”

Nei numeri la gara : Poderi 11 punti, 11 valide, (3 doppi, 4 HR) 1 errore Collecchio 4 punti, 7 valide, 1 errore

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ora una breve sosta, visto che l’anticipo di martedì corrispondeva alla gara in programma sabato 15/8, si ritornerà in campo sabato 22 agosto per la prima giornata del girone di seconda andata e la Poderi dal Nespoli sarà impegnata nell’ultima trasferta di regular season a Bologna sul campo delle Blue Girls, per poi ritornare sul diamante del Buscherini per le ultime due gare della regular season contro la Sestese e Collecchio.