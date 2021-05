Under 18 Eccellenza, vittoria contro la Vis 2008 Ferrara

Una vittoria sotto gli occhi della “Serie A”… Possiamo dire così perché la squadra, in viaggio verso Roma dove giocherà i quarti di finale playoff, ha seguito la sfida tramite la diretta Facebook e tifato per i giovani biancorossi. Arriva dunque la vittoria per l’Under 18 Eccellenza, il finale contro Ferrara è 58-56. Nei primi cinque minuti il vero protagonista è l’equilibrio, con il parziale che rimane in parità prima di un piccolo allungo ospite alla prima sirena (11-14).

Nel secondo quarto, i forlivesi si avvicinano e sorpassano, fino a chiudere il primo tempo in vantaggio 32-25: la vera chiave di tutto è la difesa, che concede solo 11 punti alla Vis. Si vede tanta intensità anche nel secondo tempo, e soprattutto emerge la voglia di giocare che questi ragazzi hanno, dopo tanti mesi fuori dal campo. Il terzo periodo si chiude sul 51-44 e nell’ultimo quarto Ferrara rimonta, ma non pareggia: il finale è 58-56, con i biancorossi che portano a casa una gara condotta per quasi tutti i quaranta minuti.

Il tabellino

Pallacanestro 2.015 Forlì – Vis Ferrara 58-56 (11-14, 32-25, 51-44)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Maltoni, Ndour 3, Franceschi 6, Stoica, Spagnoli, Guardigli 11, Bellini, Sampieri 14, Monticelli 1, Serra 6, Bassi 3, Bandini 14.

All Bazzarini. Ass: Abbondanza, Grilli.