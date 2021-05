Unieuro, lo show di 'Jef' Rodriguez rimette in parità la serie con l'Eurobasket

Questa volta la Pallacanestro 2.015 non fa scherzi, e fa sua gara 2 battendo senza problemi 85-62 l'Eurobasket Roma. Match condotto dall'inizio alla fine da parte dei biancorossi, trascinati da un formidabile Yancarlos 'Jef' Rodriguez, che nella sua miglior prestazione stagionale chiude a quota 35 punti personali. Seguono l'ultimo arrivato Radic con 19 e Bolpin con 10 punti, non pervenuto Roderick (4). Ora, la doppia trasferta laziale: primo appuntamento alle 18 di giovedì.

La partita

Come in gara 1, i primi due punti sono di Radic, in risposta a Magro. Roderick commette fallo sul tiro da 3 di Bucarelli, che fa 2/3 dal colorato. Olasewere fissa il 2-9, poi T-Rod commette il suo secondo ed ingenuo fallo, costringendo Dell'Agnello a cambiarlo per Giachetti. Forlì trova il break del 15-15, poi mette la freccia e, trascinata da Giachetti come in gara 1, si porta sul 24-19, dopo la bomba di Bolpin. Pilot ferma il gioco, poi Rodriguez, Landi e Bolpin sono infallibili dal colorato, e portano l'Unieuro sul 30-19. Rodriguez insacca la bomba del 35-20, timeout Eurobasket. L'italo-dominicano con una grandissima bomba aggiorna il massimo vantaggio forlivese (+18) al 17'. Forlì mette Roma all'angolo, e con un ispiratissimo Rodriguez ipoteca la vittoria già dopo i primi due quarti, che vedono i padroni di casa avanti 48-31.

Radic trova il suo 12° punto personale, poi torna a marcare il tabellino anche Roderick, per il +20. L'Atlante non dà segni di vita, e non riesce a trovare break che possano cambiare l'esito di un match già ipotecato dai biancorossi. Dopo la diminuzione del vantaggio da 21 a 16 lunghezze, Dell'Agnello decide di parlare con i suoi. Viglianisi, mattatore di gara 1, ferma irregolarmente Bolpin, che chiude il terzo quarto con due liberi realizzati per il 63-46. Landi con la sua prima bomba ribadisce i 20 punti di vantaggio, arriva anche il primo centro da lontano di Roma al 34' con Romeo. Cevic, sempre da fuori, trova il -12, quindi timeout Forlì. Rodriguez si conferma 'on fire', con due bombe che gli permettono di raggiungere 35 punti personali. L'ultimo minuto spazio ai baby Ndour, Bandini, Campori, Dilas assieme a Natali. La partita finisce 85-62.