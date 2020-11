Unieuro 2.015 a Ravenna con le rotazioni corte: ma i biancorossi sbancano il Pala Costa

Trentacinque minuti di buona intensità tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì nel test di mercoledì pomeriggio al Pala Costa, tre quarti canonici che si sono conclusi sul 52-69 più un’appendice di cinque minuti come ultimo parziale per non perdere il ritmo partita per un punteggio finale di 62-81. Con le rotazioni ridotte a causa dei vari indisponibili, chi è sceso in campo ha giocato una partita decisamente convincente.

Nel primo quarto hanno segnato tutti i giocatori che coach Sandro Dell'Agnello ha ruotato, mentre nel secondo si è cominciato con un parziale a favore di 9-0, frutto di un’ottima difesa di squadra che ha concesso solo 5 punti nei primi sette minuti ai padroni di casa.

Ancora la difesa è stata la chiave delle cose buone che si sono viste anche nel terzo periodo: partendo dalla solidità messa nella propria metà campo, i biancorossi hanno trovato fiducia in attacco ed il quarto si è chiuso sul 14-31. Per il quarto periodo (giocato per 5 minuti) il punteggio è stato azzerato, ma ha visto comunque l’Unieuro vittoriosa per 12-10, con canestro vincente di Dilas allo scadere.

I tabellini

OraSì Ravenna: Cinciarini 9, Chiumenti 4, James NE, Guidi, Denegri 2, Vavoli, Venuto NE, Maspero 16, Oxilia 12, Simioni 3, Givens 13, Cinti 3. All.: Cancellieri

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Unieuro Forlì: Rodriguez 18, Roderick 11, Rush 12, Natali 10, Dilas 10, Bruttini 12, Campori 6, Babacar 2, Zambianchi NE. All.: Dell’Agnello