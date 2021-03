Unieuro 2.015, al Palafiera arriva la mina vagante Eurobasket. Coach Dell'Agnello: "Stiamo recuperando"

L'Unieuro Forlì torna subito in campo, con tanta fiducia, per ospitare in casa l'Eurobasket Roma (palla a due alle 17)

Reduce dalla sofferta, ma tanto cercata, vittoria contro Rieti, l'Unieuro Forlì torna subito in campo, con tanta fiducia, per ospitare in casa l'Eurobasket Roma (palla a due alle 17). Una fiducia che è stata costruita dopo il successo di mercoledì scorso, portato a casa con personalità, talento, esperienza e determinazione, dopo un supplementare gestito da grande squadra. "Devo dire che abbiamo fatto dei buoni allenamenti, che si vanno ad unire alla partita di mercoledì - conferma coach Sandro Dell'Agnello -: una gara dura, dove siamo stati bravi a soffrire e che ci ha fatto comodo anche per continuare a lavorare sul recupero fisico. Rispetto ad una settimana fa, stiamo meglio e stiamo avendo discrete indicazioni sia dal punto di vista atletico, che del giocato vero e proprio".

La mentalità giusta non è mai mancata: "È frutto di quanto abbiamo costruito in questi mesi. Penso si sia visto nella gara di mercoledì: possiamo avere avuto degli alti e bassi, abbiamo sofferto, ma penso sia stato evidente che non abbiamo mai mollato". In via Punta di Ferro arriva una Eurobasket Roma che sta facendo un campionato di spessore, reduce da cinque vittorie consecutive ottenute contro Cento, Latina, Rieti, Ravenna e Stella Azzurra.

Un filotto che li ha portati alla quarta posizione della classifica. La stagione dell’Atlante parla di dodici vittorie e sei sconfitte: tra le mura amiche, sono arrivati sette successi, mentre gli altri cinque sono stati ottenuti lontano dal PalaAvenali. I capitolini si stanno dimostrando una vera e propria “mina vagante”, mettendo in mostra tutte le loro qualità: Damiano Pilot può contare su un roster che vede in Roberto Gallinat il miglior marcatore (17.8 di media) ed altri due giocatori in doppia cifra di media, Olasewere (15.2) e Bucarelli (12.3+4.3 assist a partita).

"Siamo coscienti di affrontare una squadra che sta ottenendo risultati importanti e che occupa la posizione di classifica che merita. All’andata abbiamo fatto un ottimo lavoro e partendo anche da questo, desideriamo ripeterci domenica", conclude coach Dell'Agnello. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali di MediaSport: su Ms Sport (ch. 219 del DTV in Emilia Romagna), Ms Channel (ch 814 del pacchetto Sky). La gara sarà trasmessa in diretta anche su LNP Pass a questo link https://bit.ly/2OqHgNa