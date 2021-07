Unieuro 2.015, Bolpin rinnova: "Società seria. Tanta voglia di rivincita"

Riccardo Bolpin vestirà la maglia della Pallacanestro Forlì 2.015 anche nella stagione 2021/2022. Guardia-Ala di 197 centimetri, si tratta del suo secondo anno con la maglia biancorossa. "Sono molto contento di avere rinnovato e quindi di potere continuare il mio percorso con questa maglia - esordisce -. Tra i tanti motivi che mi hanno spinto a rimanere c’è sicuramente il fatto che mi sono trovato bene in questa società e che penso che questo sia il posto ideale dove potere ottenere risultati importanti".

"In più, ho ancora dentro di me l’amarezza per come è finita la scorsa stagione e ho tanta voglia di rivincita e di riprovarci - continua Bolpin -. Per la prima volta in carriera, giocherò per la seconda stagione consecutiva con la stessa maglia e la serietà e l’organizzazione della società sono stati fondamentali nella mia scelta".