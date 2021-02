Unieuro 2.015, disposizione dell'Ausl: dopo il caso di positività la squadra finisce in quarantena

Anche la Pallacanestro 2.015 Forlì finisce in quarantena. A seguito della confermata positività al tampone molecolare di Yancarlos Rodríguez, l’Ausl di Forlì ha predisposto l’isolamento precauzionale per tutti i compagni di squadra fino a lunedì 22 febbraio. Martedì 23 febbraio, tutti i componenti del “Gruppo squadra” verranno sottoposti a tampone molecolare a seguito del quale si potrà riprendere l’attività. Nel calendario della squadra di coach Sandro Dell'Agnello non erano in programma impegni agonistici per le prossime due settimane. Il prossimo impegno in campionato è programmato per il 28 febbraio contro Scafati.