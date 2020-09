Unieuro 2.015, ecco il calendario: dopo l'esordio in casa viaggio a Roma. Poi i derby contro Ferrara e Ravenna

La Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il settore agonistico Fip, ha reso noti i calendari del campionato di Serie A2 OldWildWest 2020-2021.

L’Unieuro Forlì, inserita nel girone Rosso, partirà in casa con la Tremac Cento (domenica 15 novembre alle 18) per poi scendere a a Roma mercoledì 18 novembre dove alle 20.45 per affrontare la Stella Azzurra. Poi due derby di fila: il primo il 22 novembre contro la Top Secret Ferrara e poi quello atteso contro Ravenna (domenica 29 novembre alle 18) al Pala de Andrè (7 febbraio il ritorno).

Nella quinta di campionato l'Unieuro osserverà il turno di riposo, mentre nellas sesta (6 dicembre) ospiterà Chieti. Il 13 dicembre trasferta a Rieti, mentre sette giorni più tardi al Palagalassi arriverà la corazzata Scafati. Post Natale, il 27 dicembre, ancora a Roma contro l'Atlante Eurobasket. Il nuovo anno inizierà con l'impegno casalingo contro San Severo (3 gennaio), mentre l'Epifania si trascorrerà a Pistoia. Big match il 10 gennaio in via Punta di Ferro contro Napoli, mentre l'ultima di andata si chiude il 17 gennaio a Latina. La squadra di coach Sandro Dell'Agnello chiuderà quindi la regular season in casa il 28 marzo 2021.