Unieuro 2.015, la sfida casalinga contro San Severo sarà in diretta televisiva

Il primo impegno del 2021 per l'Unieuro 2.015 di coach Sandro Dell'Agnello sarà domenica alle 17 al Palafiera contro San Severo. La sfida sarà trasmessa su TeleRomagna, canale 14 del digitale terrestre. Come annunciato qualche settimana fa, tutte le gare casalinghe della stagione della Pallacanestro 2.015, saranno trasmesse sull'emittente romagnola. Il collegamento sarà alle 16.45: ci sarà la presentazione della gara con interviste e clip video, e tanto altro ancora, per permettere ai tifosi di vivere, seppur da casa, il clima dell'Arena.