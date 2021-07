Unieuro 2.015, nuova scommessa a Forlì per Benvenuti: "Progetto stimolante e ambizioso"

"Sono felicissimo di tornare a Forlì, in un ambiente che mi ha accolto bene e nel quale ho vissuto una stagione per me molto importante". Lorenzo Benvenuti torna ad indossare la casacca della Pallacanestro Forlì 2.015. Dopo la stagione al Palafiera con 8.7 punti e 4 rimbalzi in 19’ con il 62%, il 25% da tre ed il 69% dalla lunetta, nella passata stagione ha vestito la maglia della Givova Scafati, producendo 10.8 punti e 3.2 rimbalzi in 24', tirando con il 62% da due, con il 34% da tre e con il 76% dalla lunetta.

"Per quello che riguarda il reparto lunghi il nome di Benvenuti era il nostro primo obiettivo e sono molto soddisfatto di essere riuscito a centrarlo - afferma il presidente Giancarlo Nicosanti -. Parliamo di un giocatore che conosciamo benissimo, protagonista in A2 anche nell'annata trascorsa. Si tratta di un elemento giovane visto che ha appena 26 anni e che a Forlì può continuare il suo percorso di crescita".

"Avevamo bisogni di aggiungere centimetri e chili mantenendo sia la pericolosità perimetrale, sia quella dentro l'area - afferma il general manager Renato Pasquali -. L'arrivo di Benvenuti è la testimonianza dello sforzo che abbiamo fatto per mantenere il gruppo che negli ultimi due anni ha dato sicurezza, solidità alla squadra. L'acquisto di Lorenzo ci permette di riproporre un giocatore già protagonista con noi due anni fa, l'elemento che cercavamo perché può ricoprire il doppio ruolo di numero 4 e di numero 5 visto che potrà essere impiegato sia con Bruttini, sia con Natali, sia con Pullazi"

"Quello di Benvenuti è sicuramente un graditissimo ritorno perché si tratta di un giocatore super affidabile, che ha aggiunto esperienza e che sa stare nel gruppo - prosegue coach Sandro Dell'Agnello -. In campo non sarà forse appariscente ma si muove con grande efficacia sia in attacco, sia in difesa". "Ritroverò con piacere Sandro e alcuni compagni con i quali abbiamo fatto una bella cavalcata, che purtroppo si interruppe con la sospensione del campionato - chiosa Benvenuti -. Ora torno con tanta gioia, all’interno di un progetto stimolante ed ambizioso, e sono sicuro che ci potremo togliere delle belle soddisfazioni".

La carriera

Ala-centro di 2.07 per 106 chili, Lorenzo nasce a Firenze il 29 aprile 1995. Cresce a livello cestistico nel settore giovanile della Don Bosco Livorno, con cui fa il suo esordio tra i senior nel 2012-13 in DNB, restandovi anche nel campionato successivo: prima stagione da 6,6 punti e 2,6 rimbalzi in 15’, seconda in crescita da 10,9 punti e 4,8 rimbalzi in 23’. Nel 2014-15 passa alla Fileni Jesi in A2 dove viene utilizzato come cambio del centro. Poi gioca due anni a Ferentino, mentre nel 2017 approda alla Viola Reggio Calabria (serie A2), un'annata che chiude con 6,3 punti e 2,7 rimbalzi in quasi 17’. La consacrazione arrivava poi a Bergamo l’anno seguente allenato da Sandro Dell'Agnello, dove ha fatto registrare 10,8 punti e 3,2 rimbalzi in 24’. Nel campionato 2019-20 segue il coach labronico all’Unieuro Forlì dove si tiene sugli 8,7 punti e 4 rimbalzi in 19’ con il 62%, il 25% da tre ed il 69% dalla lunetta. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Givova Scafati e nell'annata al sud ha prodotto 10.8 punti e 3.2 rimbalzi in 24' tirando con il 62% da due, con il 34% da tre e con il 76% dalla lunetta.