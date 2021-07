Unieuro 2.015, oltre 900 euro per il Banco Alimentare dall'asta per le maglie

Pallacanestro 2.015 vuole "ringraziare di cuore il Banco Alimentare per avere accolto la proposta della donazione. E, contestualmente, anche chi si è aggiudicato le maglie e, più in generale, chi ha partecipato all’asta online"

907 euro raccolti, grazie alla solidarietà e al cuore dei tifosi biancorossi. La cifra, raccolta grazie all’asta benefica social che è stata fatta negli scorsi mesi e con in palio le maglie indossate nella stagione 2019/2020, è stata interamente devoluta alla Fondazione Banco Alimentare dell’Emilia Romagna. La Fondazione, ogni giorno si occupa di recuperare cibo ottimo che per diverse ragioni non è più commercializzabile e di distribuirlo gratuitamente alle organizzazioni caritative convenzionate. Tramite loro quel cibo arriva sulla tavola di persone che attraversano un periodo difficile e che, assieme all’aiuto materiale, ricevono speranza. Pallacanestro 2.015 vuole "ringraziare di cuore il Banco Alimentare per avere accolto la proposta della donazione. E, contestualmente, anche chi si è aggiudicato le maglie e, più in generale, chi ha partecipato all’asta online: la sensibilità mostrata per sostenere questa realtà conferma, ancora una volta, la vostra grandezza".