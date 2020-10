Unieuro 2.015 sempre più affiatata. Contro Chieti si gioca al Palafiera

Test al Palafiera per l'Unieuro Forlì contro la Rekico Faenza in vista della sfida di Supercoppa del Centenario di domenica alle 18 contro Chieti che si disputerà sul parquet di casa di via Punta di Ferro. Il punteggio è stato azzerato alla fine di ogni quarto e, sommando i parziali, il finale è stato di 97-64 per la squadra di coach Sandro Dell'Agnello che, soprattutto nel primo tempo, ha mostrato grande affiatamento in fase offensiva e un’ottima applicazione nella propria metà campo, concedendo solo 29 punti agli avversari. Con capitan Jacopo Giachetti tenuto a riposo, si sono distinti Rodriguez (21 punti), Rush (20) e Bruttini (22). I biancorossi torneranno ad allenarsi giovedì, a tre giorni dalla sfida contro Chieti.

Biglietti per la Supercoppa

Sono disponibili 200 biglietti per assistere alla partita: i biglietti saranno in vendita a partire dalle 9 di giovedì al prezzo unico di 20 euro più diritti di prevendita. I biglietti saranno in vendita esclusivamente nel settore arterre;I biglietti sono acquistabili esclusivamente online sul sito https://www.vivaticket.com/it/biglietto/unieuro-forli-chieti-basket-1974/153828. Non ci sarà la vendita dei biglietti nella sede della Pallacanestro 2.015. Il biglietto è nominativo e all’ingresso verrà chiesto un documento di identità.

È obbligatorio stampare il biglietto e presentarsi con il cartaceo alla partita. Al momento dell'acquisto, i titolari del titolo d’ingresso, attestano di avere letto, compreso ed accettato il regolamento per il pubblico, ivi comprese tutte le misure anticontagio da Sars-Coc-2 consultabili sul sito www.pallacanestroforli2015.it. All’ingresso all’Unieuro Arena, verrà misurata la temperatura e bisognerà igienizzarsi le mani. Durante la partita bisognerà indossare la mascherina e rimanere al posto assegnato. Durante gli eventuali spostamenti all’interno del palazzetto, sarà obbligatorio indossare la mascherina. Per qualsiasi informazione, potete contattare la segreteria al numero 0543/1753333 (giovedì e venerdì con orario 8.30 -12.30), oppure scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestroforli2015.it.

Tabellino

Unieuro Forlì – Raggisolaris Faenza 97-64 (31-5; 24-17; 24-24; 18-18)



Unieuro Forlì: Bruttini 22, Natali 10, Rodriguez 21, Roderick 6, Landi 9, Campori 8, Zambianchi, Babacar, Rush 20, Bolpin 1, Dilas NE, Giachetti NE. All: Dell’Agnello.

Rekico Faenza: Testa 9, Anumba, Rubbini 5, Marabini, Ballabio 10, Ly-Lee 5, Filippini 9, Fuschini, Solaroli 8, Bartolini, Calabrese 7, Iattoni 11. All: Serra.