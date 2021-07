Unieuro 2.015, serata di gala tra presente e futuro: si amplia il numero dei soci

Serata di gala, quella di lunedì nella cornice del Grand Hotel Castrocaro Long Life Formula, per la Pallacanestro Forlì 2.015, che al termine della stagione 2020-2021 ha voluto rendere omaggio ai partner biancorossi e allo staff della società. "Run Together", "Correre insieme", il titolo dell'appuntamento, perchè la Pieffe 2.015 ha voglia di correre, e ha voglia di farlo insieme a chi la sostiene e la supporta in questo percorso. Nel corso della serata, è intervenuto Riccardo Pinza, socio della Fondazione e presidente dell’Attività Giovanile; oltre a lui, Andrea Balestri, responsabile marketing della Pallacanestro 2.015, ha illustrato le nuove strategie di marketing e comunicazione innovativa che sono state portate avanti in questa stagione.

Non è mancato poi, il significativo e importante intervento del Presidente della Pallacanestro 2.015 Giancarlo Nicosanti, che, oltre a tanti spunti per i presenti, ha accolto il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Hanno chiuso la serata gli interventi del general manager Renato Pasquali e di coach Sandro Dell’Agnello che hanno ringraziato i presenti e auspicato di ritrovarsi tutti insieme, il prima possibile, all’Unieuro Arena. A fare gli onori di casa è stata Lucia Magnani, amministratore delegato di Long Life Formula Srl che ha dato il benvenuto ai presenti.

Nel corso della serata il presidente Nicosanti ha rimarcato l'esigenza di allargare la base sociale. Sarà infatti ampliato il numero dei soci, ma ci sarà anche un consorzio diretto ai supporters. L'intenzione della società di via Corridoni è di costruire fondamenta solide per non arrivare impreparati ad un eventuale appuntamento con l'A1. Confermati per la prossima stagione le sponsorizzazioni di Unieuro, main sponsor, Conad e Italiana Assicurazioni.