Unieuro 2.015, test amichevole contro la Giorgio Tesi Group Pistoia

Nuovo test amichevole per la Pallacanestro Forlì 2.015. Conquistato l'accesso alla Final Eight di Supercoppa del Centenario, la squadra di coach Sandro Dell'Agnello proseguirà la preparazione in vista dell'apertura del campionato, affrontando mercoledì alle 18 la Giorgio Tesi Group Pistoia. L'appuntamento si svolgerà al Palafiera a porte chiuse. Grazie alla collaborazione con NatLive, media partner della società biancorossa, sarà possibile seguire la partita in diretta all’indirizzo web www.natlive.it. Attraverso la funzione “on demand” si potrà rivedere il match anche nei giorni successivi.

