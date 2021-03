Unieuro 2.015, variazioni nel calendario: le sfide contro Cento e Latina si giocheranno alle 17

Mercoledì la compagine di coach di Sandro Dell'Agnello ospiterà all'impianto di via Punta di Ferro Rieti.

Altre variazioni nel calendario della Pallacanestro Forlì 2.015. La sfida contro la Benedetto XIV Cento, valida per il primo turno di regular season, verrà giocata mercoledì 10 marzo alle ore 17 all’Unieuro Arena, mentre un altro impegno casalingo, quello contro Latina Basket, valido per il ventiseiesimo turno di regular season, si disputerà domenica 28 marzo sempre alle 17. Mercoledì la compagine di coach di Sandro Dell'Agnello ospiterà all'impianto di via Punta di Ferro Rieti.