Unieuro a Chieti, Dell'Agnello: "Noi dobbiamo fare l’impossibile per vincere". Un positivo

Trasferta abruzzese, per la Pallacanestro 2.015, che domenica affronterà la Lux Chieti Basket 1974 al Palatricalle alle 12. La società ha comunicato che, a seguito del test antigenico effettuato sabato mattina, è stato rilevato un caso di positività al Covid – 19 all’interno del “Gruppo squadra”. In attesa del test molecolare, il soggetto è stato posto immediatamente in isolamento fiduciario. Gli altri componenti del “Gruppo squadra”, invece, risultati negativi al test antigenico, sono partiti regolarmente per la trasferta di Chieti.

"Chieti ha cambiato allenatore da poco e questo, inevitabilmente, nell’immediato porta motivazioni diverse; le ultime loro due partite lo hanno dimostrato - afferma coach Sandro Dell'Agnello -. Dal canto nostro, sarà fondamentale rispettare le regole che abbiamo e che ci tutelano in ogni situazione, visto che sicuramente ne potremo trovare di nuove, in modo da essere pronti ad ogni evenienza”.



Si giocherà domenica, poi la prossima gara di campionato sarà, per l’Unieuro, domenica 28 febbraio. Proprio per questo motivo, non bisogna abbassare la guardia: “Noi dobbiamo fare l’impossibile per vincere, anche con l’obiettivo di rimanere l’unica squadra tra i due gironi con una sola sconfitta, aspetto da non sottovalutare vista la formula che è stata prevista. Dobbiamo giocare sempre per portare a casa i due punti, quindi senza pensare a chi abbiamo davanti, ma solo dando il massimo per raggiungere il nostro obiettivo”.