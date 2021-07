Unieuro 2.015, capitan Giachetti resta. Saluta Campori: "A Forlì ho realizzato il mio sogno"

Jacopo Giachetti non ha esercitato l'opzione per uscire dal contratto con la Pieffe 2.015

Dopo Aristide Landi, Samuel Dilas, Terrence Roderick e Yancarlos Rodriguez, c'è un altro ormai ex biancorosso a svestire la maglia della Pallacanestro Forlì 2.015. Si tratta del forlimpopolese Luca Campori, classe 1999, spesso utilizzato da coach Sandro Dell'Agnello nella stagione delle illusioni per la tifoseria mercuriale. La guardia ha annunciato il suo addio attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram: "Posso dire solo una cosa...grazie. Avete fatto realizzare ad un bambino il proprio sogno. E' stato un onore vestire questa maglia per 3 anni, specialmente per me". "Questo amore - ha aggiunto spero di averlo fatto vedere in ogni singolo minuto di partita o di allenamento che fosse, perchè Forlì è casa e lo sarà per sempre". Il post si chiude con l'hastag "Campo 7 out".

Nel frattempo Jacopo Giachetti non ha esercitato l'opzione per uscire dal contratto con la Pieffe 2.015. Il capitano resterà quindi uno dei punti fermi del progetto di coach Dell'Agnello, indossando la casacca biancorossa per il quarto anno di fila. Sicuri della permanenza a Forlì anche Davide Bruttini e Nicola Natali, affamati di riscatto dopo l'amaro finale di stagione. Nei giorni scorsi è stato invece ufficializzato il primo acquisto: Rei Pullazzi.