Unieuro, una vittoria senza patemi contro Cento: certezza Bruttini, Bolpin come T-Rod

Altri due punti in saccoccia e terza vittoria consecutiva per la Pallacanestro 2.015, che nel recupero della prima di campionato ha piegato Cento per 80-67. Contro la quinta forza del girone, i biancorossi se la sono cavata senza eccessivi pericoli, nonostante la non ottimale condizione dopo la pausa forzata dal Covid abbia costretto ancora la squadra di coach Sandro Dell'Agnello a disputare un match tra alti e bassi. In doppia cifra Bruttini e Rodriguez con 14 punti, uno in meno per Bolpin e Terrence Roderick, quindi Rush 12. Prossimo appuntamento ancora al PalaGalassi, mercoledì prossimo alle 17.30 contro Pistoia.

La partita

Quintetto iniziale con Roderick, Rodriguez, Rush, Landi e Natali. A parte i due minuti iniziali, dove gli emiliani trovano un parziale di 0-4, biancorossi in controllo, con un buon Bruttini (6) e una gran tripla di Bolpin. Dopo i primi 10’, il tabellone dice 16-10. Super Fallucca per Cento, sono tutti suoi i primi otto punti ospiti in avvio di secondo periodo. Bolpin e Rodriguez insaccano due bombe a testa, ma i padroni di casa calano in fase difensiva e gli ospiti ne approfittano. I due liberi insaccati da Moreno permettono il -4 alla formazione di coach Mecacci. Ha la mano calda Riccardo Bolpin, che riesce a trovare il tredicesimo punto con una bomba a 17’51’’. Dopo due tiri dal colorato realizzati da Moreno, sul 39-32 Dell’Agnello spende il timeout, con due secondi che separano dal rientro negli spogliatoi. Nulla di fatto negli ultimi istanti di primo tempo.

Riparte forte Cento, che si trova sul -1 dopo la tripla dell’ex biancorosso Danilo Petrovic. Dal quinto recupero consecutivo di Forlì nasce il canestro di Rush per il 52-40. Dopo le triple di Leonzio e Jurkatamm, Dell’Agnello interrompe il gioco. Con un parziale di 3-9, complice un rilassamento dell’Unieuro, Cento si rimette in carreggiata, chiudendo 56-53 il primo periodo del secondo tempo.

Landi e Giachetti spingono Mecacci al timeout. Roderick risponde alla bomba di Gasparin, facendo +7 per i biancorossi. Rush trova il suo dodicesimo punto in schiacciata, ristabilendo la doppia cifra di vantaggio dei romagnoli sugli emiliani. Bomba di Rodriguez, in vantaggio di 13 con poco più di 3’ alla fine l’Unieuro sente la vittoria. Sul 78-67, con 8’’ alla fine, Dell’Agnello concede il debutto stagionale al playmaker classe 2004 Paolo Bandini. Il match finisce 80-67, con due liberi insaccati da Rodriguez.