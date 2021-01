Unieuro forza nove: Forlì mette la sua bandiera anche a Latina

Nona vittoria in nove gare per l’Unieuro, sempre più capolista e protagonista del girone rosso. I romagnoli espugnano Latina per 53-70, senza mai rischiare alcun tipo di rimonta. Un match costantemente in vantaggio quello condotto dai biancorossi, che portano a casa i due punti anche senza una percentuale al tiro particolarmente elevata (39.7, padroni di casa ancora peggio con un 25.4%). Eccetto Natali (mai sceso in campo) e Ndour, tutti i biancorossi hanno marcato il tabellino: Bolpin (14), Landi (13) e Roderick (11) i più prolifici. Prossimo appuntamento mercoledì alle 18 a Pistoia. "È stata una partita condizionata anche dalla bassa percentuale da due che abbiamo avuto, nonostante i tiri presi che sono nelle corde dei nostri giocatori - afferma coach Sandro Dell'Agnello -. La palla non entrava e quindi siamo stati abbastanza bravi a tenere in mano il ritmo della partita e non concedere loro canestri facili e, tutto sommato, credo che abbiamo meritato la vittoria".

Gli ospiti partono col quintetto Roderick-Rush-Dilas-Landi- Bolpin. Subito un libero realizzato da Samuel Dilas, poi Bolpin e Landi mandano Forlì sullo 0-5. È Lewis il primo marcatore dei pontini, che trovano poi il pareggio grazie alla prima tripla di Benetti. Dilas, Bruttini e Landi regalano all’Unieuro un break di 11 punti, costringendo i padroni di casa al primo timeout. Finisce 7-13 il primo quarto.

Passera commette fallo su Campori, che realizza due liberi per il 7-15. Si gioca punto su punto, Forlì conduce 12-21 dopo i tiri dal colorato di Bolpin. Roderick completa un gioco da 3 e porta i suoi per la prima volta in doppia cifra di vantaggio a 17’8” (14-24). Bolpin, Lewis e Rodriguez trovano il canestro dalla distanza, sul 19-32 pausa breve chiamata da Gramenzi. Con lo stesso risultato si rientra negli spogliatoi, partita in controllo degli ospiti.

Landi e Rush (4) portano un importante break ai biancorossi, che raddoppiano i punti dei padroni di casa (19-38). Timeout Forlì a 24’42” sul 28-38, dopo la bomba di Lewis. Due triple di Landi vengono intervallate dalla schiacciata di Gilbeck, l’Unieuro conduce per 30-44. Passera e Piccone trovano una bomba a testa che tengono viva Latina, ma prima dello scoccare della mezz’ora ‘Jef’ Rodriguez ribadisce il +10 Forlì.

Dopo un buon avvio di ultimo periodo da parte dei padroni di casa, che raggiungono subito quota 40, capitan Giachetti trova i suoi primi punti. Seguono Landi ed Erik Rush, che tengono saldamente avanti Forlì. Torna al canestro ‘T-Rod’, e lo fa con una tripla per il 43-57. Gilbeck per i laziali, poi ancora Roderick pesca il jolly dalla distanza. Il numero 34 raggiunge la doppia cifra personale a 3’32” dal termine, fissando il momentaneo 45-64. I ragazzi di coach Dell’Agnello sentono vicina la nona vittoria consecutiva, e la trovano con il punteggio di 53-70.

Benacquista Latina – Unieuro Forlì 53 – 70 (7-13; 19-32; 36-46)



Benacquista Latina: Benetti 8, Lewis 10, Hajrovic, Piccone 7, Passera 9, Mouaha 6, Baldasso 2, Bisconti 2, Raucci 3, Gilbeck 6. All: Gramezi



Unieuro Forlì: Rush 10, Giachetti 2, Campori 4, Natali NE, Bolpin 14, Landi 13, Dilas 3, Ndour, Rodriguez 7, Bruttini 6, Roderick 11. All: Dell’Agnello.



Arbitri: Dionisi, Tarascio, De Biase.