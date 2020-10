Unieuro in crescita: ok nell'ultimo test pre-Supercoppa contro i Tigers

L’ultimo test prima dell’esordio in Supercoppa contro Ravenna di sabato vede l'Unieuro Forlì battere per 83-64 la “vicina” Cesena. Anche i Tigers saranno impegnati nella medesima competizione il prossimo weekend, con l’Andrea Costa Imola. Passi avanti per i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello rispetto alle precedenti gare: si rivede Rush (11 punti per lui), in evidenza anche Bruttini (15) e lo specialista delle triple Landi (12). 11 punti anche per capitan Giachetti, sceso però in campo solo nel corso dei primi due quarti.



Parte in quintetto e sblocca la gara Erik Rush, ‘congelato’ fino a questa partita. Segue Nicola Natali, ottima partenza di Forlì: dopo 2’15’’ di gioco Di Lorenzo chiama il primo timeout dell’incontro, sul 7-2. Primi punti anche per il subentrato Giachetti, 11-8. Gran canestro di Battisti per Cesena, che riporta a -1 gli ospiti, in casacca arancio. Realizza dall’area anche il Giacomo Dell’Agnello (figlio del coach biancorosso), per il 13-12: molto concreti gli ospiti sotto canestro. Primo minuto di pausa voluto dall’Unieuro, sul 17-14 con 3’26 rimanenti. Bel recupero di Roderick, che poi parte in contropiede e schiaccia per il 19-14. Ferma di nuovo il gioco il coach ospite, che sul +11 Forlì (27-16) ha qualcosa da ridire ai suoi ragazzi. Dell’Agnello contemporaneamente chiede più aggressività in fase difensiva. Primi due punti (entrambi dal colorato) anche per Aristide Landi. Forlì chiude sul 29-16 la prima frazione di gioco.



Assist straordinario di Bruttini per Luca Campori, che si sblocca ad inizio secondo quarto. L’Unieuro ricomincia come aveva finito, macinando punti e mettendo Cesena all’angolo. Importante prova per Rush, che serve Bruttini per il 37-18. Prima bomba del match, firmata Landi: il nuovo acquisto forlivese si conferma uno specialista dalla distanza. 2 su 2 dai 6.75 per Cappelli, uno dei più pimpanti tra gli ospiti, 47-24. Settimo punto poi per Battisti, che trova il bersaglio grosso dalla lunga distanza. Gli ospiti perdono parecchi palloni, e i padroni di casa – anche vista la categoria di differenza – non perdonano. Altra bomba insaccata da Battisti, che raggiunge quindi la doppia cifra. Sempre da fuori risponde capitan Giachetti, che arriva a quota 11. Dopo 20’, Forlì conduce tranquillamente 51-31.



Bella discesa di Battisti, che raggiunge i 13 punti dopo un’azione personale. Risponde Natali, oggi più vivo in fase offensiva. Errore di Roderick, che poi però recupera il pallone siglando il 55-33. Sul 6-4 di terzo parziale, Forlì ferma il gioco. 2 liberi realizzati da Bruttini (11 punti personali), poi rilevato da Landi. Migliora Cesena, soprattutto in fase difensiva, riuscendo a tenere testa alla formazione casalinga nel corso del terzo quarto. Bella tripla di Jef Rodriguez, 63-41. Forlì che riesce a vincere anche questo parziale, seppur con un solo punto di vantaggio: 18-17, per un totale di 69-48.



Bomba di Dell’Agnello, poi primi punti per Borsato. Da fuori anche Rodriguez, che raggiunge quota 11 punti personali. Il coach dell’Unieuro dà minutaggio a Samuel Dilas, facendo riposare Landi. Bomba di Trapani, 80-58 che spinge Forlì al timeout. Dentro anche il giovane Ndour, che prova subito ma senza successo la tripla. Riesce invece con esito positivo ancora a Trapani, che porta Cesena a quota 64. Due su due per Ndour dal colorato, poi bomba di D’Agnello. I Tigers si aggiudicano l’ultimo quarto per 14-26, Forlì la vittoria dell’incontro: finisce 83-64.

