Unieuro, le sagome dei giocatori al fianco dei partner: parte il progetto "Follow the passion"

La Pallacanestro 2.015 presenta “"Follow the passion - Ogni giorno assieme a voi!"

In un periodo storico nel quale gli incontri e i momenti di condivisione diretta sono ridotti a causa della situazione sanitaria, la Pallacanestro 2.015 presenta “"Follow the passion-Ogni giorno assieme a voi!", un progetto di visibilità dedicato ai partner biancorossi che, anche in questa stagione, sono al fianco della squadra. Sono state realizzate le sagome a grandezza reale dei giocatori biancorossi, che verranno consegnate ai partner che sostengono la società.

Ovviamente, nelle sedi aperte al pubblico, i tifosi potranno farsi le foto con le sagome e condividerle sui loro social: verranno riprese e ripostate anche sulle pagine ufficiali della Pallacanestro Forlì 2.015. "I nostri artner, potranno quindi condividere ogni giornata con un giocatore biancorosso, presente nelle loro aziende - informano dalla società di via Corridoni -: il desiderio di vivere insieme questa stagione così particolare, passa anche da questo progetto".