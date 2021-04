Unieuro, ora testa sulla qualificazione playoff: si comincia da Udine, il calendario

Comincerà domenica la "Fase playoff – Qualificazione", dopo la fine della regular season. L’Unieuro, alla luce del primo posto ottenuto in stagione regolare, verrà inserita nel "Girone Bianco" con le prime tre squadre classificate rispettivamente nel "Girone Verde" e nel "Girone Rosso": Gevi Napoli, Givova Scafati, Reale Mutua Torino, Bertram Tortona e Old Wild West Udine. In base al regolamento Lnp, le squadre cominceranno il “Girone Bianco” con il numero di punti fatti durante la regular season negli scontri diretti con le altre squadre qualificate al “Girone Bianco”. Nello specifico Napoli e Reale Mutua Torino 6, Unieuro Forlì 4 e Bertram Tortona 4, Udine e Scafati 2.

Questo l’estratto del regolamento tratto da “La formula del campionato” consultabile in integrale sul sito della Lega Nazionale Pallacanestro: il Girone Bianco comprende le squadre classificatesi ai posti 1-2-3 dei gironi "Verde" e "Rosso". Accedono al girone portandosi dietro i risultati degli scontri diretti della prima fase e disputano 6 gare di andata e ritorno contro le altre 3 squadre del girone. Si gioca dal 25 aprile al 16 maggio (4 turni domenicali, 2 infrasettimanali al mercoledì).

Le 6 squadre partecipanti, già qualificate ai playoff, si sfidano per il miglior posizionamento sui due tabelloni, come teste di serie 1-6. In ogni caso di parità a due, la classifica sarà determinata dall’esito dello scontro diretto, che sia stato giocato nella prima (tra squadre dello stesso girone) o nella seconda fase (da gironi diversi). Nel caso di parità a tre o più squadre (quindi sicuramente provenienti da gironi diversi), si procederà finchè possibile per classifica avulsa di tutti gli scontri diretti; in caso permanesse la parità a tre o più squadre, queste saranno ordinate secondo il quoziente canestri (punti fatti:punti subiti) negli scontri diretti tra le squadre a parità di vittorie.

Questo il calendario dei biancorossi: domenica trasferta a Udine, mercoledì 28 aprile in casa contro Tortona, mentre domenica 2 maggio in trasferta a Torino. Domenica 9 maggio capitan Giachetti & co ospiteranno Udine al Palafiera, mentre mercoledì 12 maggio ci sarà la trasferta a Tortona. Si chiude in casa il 16 maggio contro Torino.

L'iniziativa Best Fan Ever

Best Fan Ever è stato pensato e realizzato per permettere a tutti i tifosi biancorossi di sentirsi coinvolti e partecipi. Ed è proprio per questo motivo, che la società lancia una novità: aderendo a Best Fan Ever, oltre alla prelazione per l’acquisto dei biglietti quando si potrà tornare all’Unieuro Arena, la società mette in palio due inviti gratis che verranno estratti tra gli aderenti ai pacchetti XL ed L. I vincitori della prima estrazione verranno comunicati mercoledì e gli ingressi saranno validi per la partita di mercoledì 28 contro la Bertram Tortona. L’estrazione verrà ripetuta prima di ogni gara casalinga (per maggiori informazioni https://www.pallacanestroforli2015.it/best-fan-ever/).