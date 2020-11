Unieuro, positivi al covid-19 due membri della squadra. Gli allenamenti proseguono

Due casi di covid-19 anche nella Pallacanestro Forlì 2.015. La società ha reso noto "che, a seguito del tampone molecolare effettuato nei giorni scorsi, due membri del Team Squadra sono risultati positivi al Covid-19". Per motivi di privacy non è possibile comunicare se si fa riferimento a giocatori, allenatore o collaboratori che compongono appunto il Team Squadra. Viene specificato "che i soggetti erano già in isolamento domiciliare, in attesa dei controlli previsti". "Gli altri membri del team squadra, sottoposti a tampone rapido che ha dato per tutti esito negativo, continueranno ad allenarsi regolarmente seguendo il programma previsto per la settimana", viene comunicato. Nei giorni scorsi era stata annullata un'amichevole contro la Rekico Faenza, che si sarebbe dovuta disputare venerdì al Palafiera.

