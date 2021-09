Pallacanestro 2.015, Pasquali: "Il calore dei tifosi è un elemento importante per chi scende in campo"

Gli applausi sono quelli che si sentiranno, finalmente, all’Unieuro Arena. Ed i sorrisi dei tifosi, al passaggio dei biancorossi chiamati uno alla volta sul palco allestito all’interno del “Parco Urbano”, sono sinonimo di quell’entusiasmo che si respira attorno alla squadra. La Pallacanestro 2.015 ha incontrato i tanti tifosi presenti alla “Forlì Fitness & Fun 2021” e a loro si è presentata alla vigilia della prima gara di “Supercoppa 2021”. Dopo il saluto a nome dell'amministrazione comunale del consigliere Bentivogli, i giocatori e lo staff tecnico e dirigenziale sono stati salutati e applauditi dai tanti presenti.

Il GM Renato Pasquali ha voluto ringraziare i tifosi e ha parlato anche dei primi giorni di campagna abbonamenti "Back to live": “Siamo contenti perché, nella prima fase, l’85% dei Best Fan Ever ha sottoscritto l’abbonamento e, in questi primi giorni dedicati ai vecchi abbonati in Parterre, stiamo avendo una buona richiesta. Una certezza l’abbiamo: sappiamo bene che la fede e la passione per i nostri colori non sono mai mancati in questi anni, nonostante non si potesse entrare all’Unieuro Arena. Il calore dei nostri tifosi è un elemento importante per chi scende in campo, e ci auguriamo davvero che il desiderio che abbiamo tutti di normalità, porti anche a rivedere i nostri cari tifosi al palazzetto”.