Troppa Torino al PalaGalassi: senza il contributo degli americani, per l'Unieuro è terza sconfitta di fila

Terza sconfitta consecutiva per la Pallacanestro 2.015, che cede 56-93 al PalaGalassi contro Torino. Orfani di Rush e con un Roderick decisamente sottotono, i biancorossi chiudono il girone bianco con 4 sconfitte su 6 gare. 8 punti in classifica per i ragazzi di Dell'Agnello, che attendono gli esiti degli altri campi per capire la posizione finale nel girone e il prossimo avversario da affrontare ai playoff, sabato o domenica prossima. Unica nota positiva nell'ultima gara della fase a orologio, Davide Bruttini, il miglior forlivese che chiude a quota 14 punti personali.

La partita

La sblocca Roderick, segue Bolpin che taglia sull'assist di Landi. Cappelletti completa un gioco da 3, poi Rodriguez realizza la prima tripla del match. Al 4' Roderick commette il suo secondo fallo, quindi il coach decide di cambiarlo con Giachetti. Clark porta per la prima volta avanti Torino, non impeccabile la difesa forlivese. Entra Bruttini al posto di Natali e trova subito i primi punti. Dopo i canestri di Pinkins e Bashati, Dell'Agnello spende il primo timeout, sull'11-15. Bushati dalla lunga distanza trova il 15-23, gli ospiti si dimostrano temibili in attacco, le assenze degli USA biancorossi cominciano a pesare. I primi 10' vedono condurre gli ospiti 18-26. Pinkins mette dentro la bomba del +11 Torino. Bellissimo gesto tecnico del rientrante Roderick, che gira su se stesso e trova il canestro. I piemontesi difendono molto bene, Pinikins continua a fare male a Forlì, che ferma il gioco sul 20-34. Clark insacca due grandissime triple, 20-40 al 15'. Palleggio, arresto e tiro di Giachetti che porta 6 punti consecutivi ai compagni per il -15. Fallo antisportivo fischiato a Roderick, che lascia il posto a Rodriguez, prima che Toscano insacchi i liberi del 28-47. La gran prestazione ospite e la bassissima percentuale da 3 dei padroni di casa (1/14) legittimano il 29-49 dei primi 20' di gioco.

Primi punti di Landi, poi Alibegovic trova la tripla. Bolpin perde palla, Diop va ad appoggiare il 33-56. Non regalano nulla i ragazzi di coach Cavina. L'esito dell'incontro è scritto, timeout Unieuro al 27' sul 41-66. Il 43-73 a fine terzo quarto è l'emblema del match. Dopo mezz'ora di astinenza, arriva la seconda tripla dei romagnoli, firmata Natali. A 6'41'' dalla fine spazio anche per Ndour, non scendono più in campo i non al meglio fisicamente Giachetti e Rodriguez. Collezionano bombe gli ospiti, quella di Penna vale il 53-93. L'ultimo a segnare, dalla distanza, è Campori, terza bomba su 28 tentativi per Forlì: finisce 56-93.