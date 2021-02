Unieuro, sospiro di sollievo: tamponi negativi, attesa per il big match contro Scafati

Tutto il gruppo della Pallacanestro Forlì 2.015 può tirare un sospiro di sollievo. Sono risultati infatti negativi i tamponi molecolari ai quali sono stati sottoposti i giocatori. La squadra ha rimonciato ad allenarsi già martedì pomeriggio, per preparare la gara contro Scafati e i prossimi impegni. La compagine di coach Sandro Dell'Agnello è attesa ad un autentico tour de force, che avrà inizio proprio domenica con lo scontro d'alta classifica al Pala Mangano contro Scafati, in scia ai biancorossi a soli due punti di distacco, ma con una partita in più sulle spalle.

Dopodichè capitan Giachetti & co ospiteranno nell'ordine, Rieti, Eurobasket Roma e Cento. Seguirà una sfida sulla carta facile, quella contro San Severo, prima dei big match contro Pistoia (mercoledì 17 marzo) e Napoli (domenica 21). Altro impegno lontano dal Palafiera sarà quindi quello contro la Stella Azzurra. Il 28 marzo c'è il capolinea della regular season, quando Forlì ospiterà in via Punta di Ferro Latina.

Fondamentale sarà fare risultato negli scontri diretti, che vede al momento Forlì avvantaggiata. Un autentico tour de force da sostenere dal punto di vista fisico e nervoso, in quanto sono attese lunghe trasferte e allo stesso tempo poco tempo a disposizione per ricaricare le energie. Sarà quindi indispensabile l'apporto di tutto il roster, cosa che è già avvenuta nel girone d'andata. Ad inizio aprile ci sarà quindi l'impegno nelle Final Eight di Coppa Italia.