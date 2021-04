Unieuro, test contro Ravenna prima dell'ultima di regular season

In attesa di tornare in campo per l'ultima di regular season contro San Severo, domenica 18 aprile alle alle 17, la Pallacanestro Forlì 2.015 effettuerà un test contro l’OraSì Basket Ravenna. L'amichevole si terrà martedì prossimo alle 17.30 al Palafiera. La sfida sarà disputata a porte chiuse per il pubblico e sarà l’occasione per inserire una partita all’interno del programma di allenamenti previsto dallo staff tecnico.