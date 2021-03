Unieuro, tifosi speciali al fianco di Giak & co: le sagome sulle poltroncine del Palafiera

In una settimana, sono stati oltre sessanta i tifosi della Pallacanestro Forlì 2.015 che hanno deciso di aderire alla campagna "Best Fan Ever", presentata dalla società di via Corridoni per avvicinare il proprio pubblico a capitan Jacopo Giachetti e compagni. In questi giorni le prime sagome - autografate dai giocatori e da coach Sandro Dell'Agnello - sono state posizionate nelle poltroncine del Palafiera e debutteranno ufficialmente in occasione della partita contro Pistoia di mercoledì prossimo.

"Best Fan Ever!" prevede quindi la scelta tra tre pacchetti: XXL, XL ed L. Questi pacchetti, differenziati per contenuti e prezzi, hanno un numero limitato. Si parte dal pacchetto XXL, quello "completo" che prevede l’invito per due persone per una partita a porte chiuse, la prelazione nel settore "rosso" quando si tornerà all’Unieuro Arena, la sagoma personalizzata con dedica dei propri giocatori preferiti, i gadget ed ha un costo di 250 euro (40 kit disponibili). I pacchetti XL ed L, prevedono la sagoma personalizzata con dedica del proprio giocatore preferito, i gadget e la prelazione in settori differenti, ed hanno un costo rispettivamente di 100 euro ed 80 euro (100 kit disponibili per ogni pacchetto).