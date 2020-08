Vela, forlivesi protagonisti sulle acque del Garda: bellissimo podio al Summer Meeting

Il circolo velico di Gargnano ha ospitato nel primo weekend di agosto il quinto "Summer Meeting – Trofeo Centrale del latte di Brescia, con la flotta Rs Feva e l'Rs 500 con quasi 60 equipaggi, tutti italiani. La regata è stata ricollocata nel nuovo calendario della 14esima zona di Federvela. Dopo tre giornate di sfide e 7 prove corse con arie medio leggere e qualche raffica del mitico “Pelèr” gardesano, si è imposto il team misto composto da Giacomo Gatta e Vittoria Sampieri del Circolo Nautico del Savio. Seconda posizione ancora per gli atleti del Savio Francesco Trucchi e Massimiliano Scalzulli. Tutti sono allenati da Matteo Rusticali, vicepresidente dell’Rs Feva Italia, che continua a credere in questa classe velica. Quattordicesima posizione anche per l’equipaggio femminile con Sofia Titolo e Alice Stella. sempre allenate da Rusticali

