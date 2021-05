Vela, giovani forlivesi protagonisti sulle acque del Garda

Il Circolo Vela Arco ha ospitato nel primo weekend di maggio la 29esima Easter Regatta, evento internazionale con cui ha aperto la stagione 2021. Oltre 50 equipaggi italiani, cechi, svedesi e tedeschi si sono sfidati in condizioni meteo di difficile interpretazione, con vento leggero e soggetto a continui salti di intensità e direzione in 3 prove, disputate tutte domenica 2 maggio, dopo aver atteso invano che il mattiniero Peler o la pomeridiana ora si levassero ai requisiti minimi indispensabili per avviare la competizione il sabato.

Facendo tesoro di una solida regolarità, il team misto composto da Giacomo Gatta e Vittoria Sampieri del Circolo Nautico del Savio ha agguantato un bellissimo secondo posto al terzo evento cui partecipa nella classe 29, dopo aver lasciato la classe giovanile RSFeva in cui si era messo in evidenza sotto la guida dell’allenatore Matteo Rusticali. Completano il successo degli atleti di casa nostra gli equipaggi Greta Marzocchi - Giada Babini, quarte assolute e prime nella classifica femminile, del Circolo Velico Ravennate e Lorenzo Pezzilli (CVR) – Tobia Torroni (CNS) 22esimi, tutti allenati da Carolina Rendano, del CVR.