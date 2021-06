Vela, un coppia affiatata: splendido podio per Giacomo Gatta e Vittoria Sampieri al trofeo Città di Ravenna

Giacomo Gatta e Vittoria Sampieri del Circolo Nautico del Savio Ita 2815, si sono aggiudicati un’ottima seconda piazza, a soli 4 punti, dai vincitori, gli sloveni Verderber-Cante, al trofeo Città di Ravenna, quest’anno dedicato alla classe velica 29er. Dopo aver chiuso in testa il primo giorno di gara totalizzando 2 primi, un secondo ed un 4 posto sulle 4 regate disputate, hanno dovuto cedere il passo ai più esperti sloveni.

Non sono mancate le emozioni: al via della terza regata, costretti ad una penalità dalla protesta di un equipaggio per una toccata sulla linea di partenza, i forlivesi si sono lanciati in una rimonta che li ha portati a vincere la gara. Le “giocate” di poppa del timoniere Gatta hanno fatto il resto. Un equipaggio affiatato in grande crescita “sulla cresta dell’onda”.

Nella classifica sesto assoluto per Lorenzo Pezzulli (Cvr) e Tobia Torroni (Cns) e sul podio femminile troviamo al secondo posto, settime assolute, l’equipaggio Marzocchi-Babini del Circolo Velico Ravennate.