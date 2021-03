Volley, altro colpo esterno: nuova vittoria per la Bleuline Libertas Forlì

Tre a zero romagnolo con una prova di forza e carattere, in una partita condotta praticamente per tutta la sua durata

Altro colpo esterno della Bleuline volley Forlì che consolida il suo primo posto in classifica espugnando il campo di Trasimeno. Tre a zero romagnolo con una prova di forza e carattere, in una partita condotta praticamente per tutta la sua durata. Oltre a Sopranzetti, Morolli perde all'ultimo anche Collet per un problema agli addominali. Ma le assenze finiscono per non influire, vuoi per il carattere della squadra vuoi per l'ottima risposta, Stradaioli in primis, di chi ha sostituito l'opposto imolese.

I tre set sono più o meno una fotocopia l'uno dell'altro: Bleuline che azzanna la partita, Trasimeno che prova a stare in scia. L'esperienza di Gardini ed Elisa Morolli, l'ennesima ottima prova della giovane Bacchilega, incanalano subito la partita sui binari giusti. Sono ancora una volta muro e difesa, bene anche il libero Gregori, le armi migliori per le forlivesi, con le umbre che devono sudare le cosidette sette camicie per ogni punto realizzato. E' Zirotti, migliore marcatrice della gara con venti punti realizzati, a tenere in vita le sue, soprattutto nel set di mezzo, quello più combattuto.

Morolli toglie Parenti, comunque buona la sua prova, ed estrae dal cilindro Sara Stradaioli: la forlivese entra benissimo in partito ed è protagonista della vittoria del secondo e terzo set. Forlì trova la vittoria, la quinta consecutiva, e si prepara al derby di sabato prossimo tra le mura amiche contro il Cattolica dell'ex Godenzoni.