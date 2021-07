Volley B1 femminile, prende forma la nuova Libertas Forlì

Inizia a prendere decisamente forma il roster della Bleuline volley Forlì che prenderà parte al prossimo campionato di serie B1. Confermato in gran parte il roster che tanto bene ha fatto lo scorso campionato, cogliendo una meritatissima promozione. A partire dalla guida tecnica, dove resta saldamente al timone coach Luigi Morolli. Confermatissime anche capitan Elisa Morolli e Camilla Gardini, chiamate ancora a far da guida alle giovani Gallo e Gregori, chiamate ad un ulteriore salto di qualità dopo l'ottima stagione scorsa che le ha viste decisamente protagoniste al loro primo anno da senior.

E a proposito di esperienza, conferma anche per Chiara Parenti. Restano in biancoblu anche Michela Caldara e Beatrice Bacchilega, a completare il reparto al centro con Camilla Gardini. Mentre Sara Stradaioli e Giuditta Gennai entreranno a far parte della formazione Libertas di serie C, salutano la compagnia Giulia Collet ed Eleonora Sopranzetti, alle quali va un caloroso ringraziamento ed un in bocca al lupo da parte di tutta la società. Pochi ma ben mirati i colpi che si apprestano a completare il roster: il primo è un gradito ritorno, quello di Angelica D'Aurea, una sicurezza per la categoria pronta ad affiancare le compagne più giovani con tutta la sua esperienza.

Altro ritorno dopo due anni è quello di Valentina Laghi, prodotto settore giovanile Libertas, che va ad affiancare Elisa Morolli in cabina di regia. Con la conferma della più piccola delle Morolli, Cecilia, anche lei reduce da una stagione coi fiocchi, ecco che manca all'appello solo l'opposto titolare, per cui la società sta lavorando ed è pronta a chiudere un colpo che completerà ufficialmente il roster, consegnando a Morolli la squadra che, salvo imprevisti, dal 23 agosto si metterà al lavoro per preparare una stagione tanto dura quanto stimolante.