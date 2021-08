Volley B1 femminile, si chiude col botto la campagna acquisti della Bleuline Forlì

Si chiude col botto la campagna acquisti della Bleuline volley Forlì, che chiude ufficialmente il proprio organico con l'acquisto dell'opposto Maria Mauriello. Classe 90, originaria di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, Maria va a completare l'organico che da lunedì prossimo si metterà a disposizione di coach Morolli per preparare il prossimo campionato di serie B1. Un'organico confermato in gran parte dopo la promozione dell'anno scorso, dove, al netto dei ritorni in maglia Libertas di D'Aurea e Laghi, Mauriello rappresenta l'unica vera e propria novità. Giocatrice di esperienza, con alle spalle solo campionati di B1 da cinque anni a questa parte, Maria va a completare un'organico dove ancora una volta il mix tra gioventù ed esperienza la farà da padrona.

Toccherà infatti a Maria, coadiuvata dalle intoccabili Elisa Morolli, Camilla Gardina e Chiara Parenti, trascinare la banda delle giovani che tanto bene hanno fatto nello scorso campionato di serie B2. E le motivazioni non mancano a Maria, che parla così del suo arrivo in maglia Bleuline. "Oramai manca poco all'inizio della preparazione e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con la Libertas Forlì. Quello passato è stato un grande anno sportivo per questa società che ha centrato la promozione in B1, e sono convinta che anche quest'anno ci toglieremo belle soddisfazioni".

"Personalmente metterò la mia esperienza al servizio della squadra, sia pallavolisticamente parlando sia per i rapporti interpersonali, elementi fondamentali per creare quel giusto mix tra impegno e serenità durante allenamenti e partite - conclude -. Ringrazio la società e lo staff tecnico che hanno riposto fiducia in me, e spero di ripagare con passione e dedizione". Ultimato il roster, ultimato anche lo staff tecnico di coach Morolli. Sarà infatti il forlivese Filippo Agatensi il nuovo assistente di Morolli, che va a prendere il posto di Mirco Mancini, accasatosi a Faenza.