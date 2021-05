Volley B2 femminile, la Bleuline Libertas passa il primo turno dei playoff

Pronostico rispettato per la BLeuline volley Forlì che bissa il tre a zero della gara di andata ed approda alle semifinali dei playoff del campionato di serie B2. Ad attendere le romagnole, a partire già da mercoledi alle ore 21, con prima gara in trasferta, le marchigiane di Corridonia, capaci, dopo la sconfitta interna per tre a due, di ribaltare la serie imponendosi per tre a uno nella gara di ritorno in terra abruzzese.

Contro un orgoglioso Pagliare volley, giunto a Forlì col macigno di un tre a zero interno e con oggettivamente poche speranze di ribaltare la serie, la Bleuline trascorre un pomeriggio tutto sommato tranquillo limitandosi alla gestione della gara con grande maturità, senza correre il minimo rischio. Buona la prova corale delle romagnole, dove spicca il trio Cecilia Morolli-Gardini- Collet. Forlì controlla il primo set, soffre nel secondo dove le marchigiane tengono la testa avanti fino a metà parziale, quando una Collet ispirata da il via allo sprint finale che regala il passaggio del turno alle ragazze di coach Morolli. A qualificazione ottenuta, terzo parziale con le due squadre che danno giustamente spazio anche alla panchina e dove la testa vola già alle semifinali.

Un accoppiamento insidioso contro la formazione marchigiana, temibile soprattutto tra le mura amiche, battuta sì due volte in regular season ma i playoff, come si sà, sono una storia a parte. Diretta Facebook sulla pagina Libertas volley Forli alle 21.00 di mercoledì 19 Maggio