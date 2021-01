Volley, debutto vincente per la Querzoli Forlì: 0-3 a San Mauro

Dopo undici mesi di stop forzato causa covid, è ripartita la stagione della Querzoli S Volley Forlì che ha fatto bottino pieno nella prima trasferta dell'anno sul campo della Sab Heli Rubicone a San Mauro Pascoli. Un secco 0 a 3 per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che ripartono così alla grande dopo mesi di cambiamenti a livello nazionale come la correzione del format con lo sdoppiamento dei dieci gironi in due sottogruppi da sei formazioni che si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno.

La Querzoli si è presentata ai nastri di partenza confermando dieci dodicesimi della formazione di anno scorso, perdendo Pietro Soglia e Valerio Mambelli ma inserendo nel sestetto titolare Nicolas Kunda e il neo arrivato Martin Donati e riuscendo così alla prima uscita a trovare una netta vittoria. Parziali del match mai in discussione con un 20-25, 18-25 e 21-25 a favore dei forlivesi; sugli scudi la prestazione proprio di Nicolas Kunda con 17 punti totali.