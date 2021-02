Volley femminile, a Fano la prima sconfitta stagionale per la Bleuline Libertas

Primo viaggio e prima sconfitta stagionale per la Bleuline volley Forlì. Una Libertas opaca cade sotto i colpi della Bcc Fano Pedini e sotto i colpi della solita scatenata Tallevi, una spina nel fianco per le forlivesi come già accaduto anche in passato. Fano vince, con merito, Forlì cade dopo un inizio discreto che porta le mercuriali a prendersi il set iniziale prima della rimonta locale.

Comincia anche benino la truppa di Morolli sospinta da Gardini e dalla ancora nuona Laura Gallo, prima di sprofondare in un sonno profondo da dove pare risvegliarsi nel quarto set, giusto in tempo per rimandare i verdetti al quinto e decisivo set, set a cui invece non si arriverà proprio con la Bcc brava a ribaltare il tutto e portare a casa l'intera posta in palio.

Primo set sufficiente, male i due centrali con la Bleuline sempre in affanno e sempre a rincorrere, male anche l'ultimo set dove Forlì pare farcela prima di ripiombare in una serie di errori che costano set e partita. In un sabato abbastanza cupo, bene ancora la giovane Gallo, e bene il rientro di Sopranzetti tornata in campo a undici mesi dall'infortunio. Sabato prossimo si torna sul parquet amico, ospite delle forlivesi la formazione umbra del Trasimeno, ieri vittoriosa per tre set a zero contro l'altra romagnola del girone, il volley Cattolica.

Tabellino

BCC FANO-PEDINI PU - BLEULINE LIB.FORLI' 3-1 (22-25 25-20 25-21 25-22 0-0)

Morolli Cecilia 12

Sopranzetti 4

Gardini 11

Bacchilega 5

Gallo 13

Collet 9

Morolli Elisa 5

Caldara 3

All. Morolli Luigi